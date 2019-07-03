Прогноз погоды на четверг, 4 июля

В четверг, 4 июля, ожидается преимущественно ясная погода.
Ночью температура воздуха составит от 7 °C до 11°C, днем от 21 °C до 25 °C, на юго-востоке страны до 27 °C. Слабый северный ветер 1–4 м/с.
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