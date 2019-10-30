Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 31 октября

Лорета Вашкова
30-10-2019
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Как предполагают синоптики, первая половина дня в четверг выдастся солнечной, позже будет облачно. Температура воздуха днем 4 – 6°C, ночью до -1°C. Слабый восточный и юго-восточный ветер до 2,1 м/с

 
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