Прогноз погоды на четверг, 30 января

В четверг, 30 января, ожидается пасмурная погода, местами дождь. В горных районах возможен снег. Ночью температура воздуха составит от -2 до +2 °C. Днем от 4 до 8 градусов тепла. На севере и северо-западе страны около +3 °C.

Западный и юго-западный ветер 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с. На дорогах возможны снеговые заносы и гололедица.