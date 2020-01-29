Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 30 января

Катерина Айзпурвит
29-01-2020
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В четверг, 30 января, ожидается пасмурная погода, местами дождь. В горных районах возможен снег. Ночью температура воздуха составит от -2 до +2 °C. Днем от 4 до 8 градусов тепла. На севере и северо-западе страны около +3 °C.

Западный и юго-западный ветер 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с. На дорогах возможны снеговые заносы и гололедица.

 
 
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