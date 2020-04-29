Прогноз погоды на четверг, 30 апреля

В четверг, 30 апреля, в Чехии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Температура ночью опустится до 10 градусов тепла, днем термометр покажет максимально 19 градусов. Ветер юго-западный, до 5 м/с.
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