Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 30 апреля

Эва Туречкова
29-04-2020
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В четверг, 30 апреля, в Чехии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Температура ночью опустится до 10 градусов тепла, днем термометр покажет максимально 19 градусов. Ветер юго-западный, до 5 м/с.

 
 
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