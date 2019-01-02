Прогноз погоды на четверг, 3 января

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В четверг, 3 января ожидается облачная погода, местами возможен снег.
Температура ночью опустится до -4 - -8 °C, днем столбик термометра
поднимется до -3 - +1°C. Ветер северо-западный, западный от 3 до 7 м/с.
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Беседа в Рождество: как мечтать, желать, верить и не бояться
Солженицын как зачинщик Пражской весны, борец с коммунизмом и националист
Полгода в КГБ: деконструкция секретных документов спецслужб
Как сказать по-чешски «ёлка»?
Традиционные чешские рождественские угощения – удивительные и
невероятные
Ярмарка в Пршерове: ожившие традиции
Беседа в Рождество: как мечтать, желать, верить и не бояться
Человек и вера – это не сложно