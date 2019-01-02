Прогноз погоды на четверг, 3 января

Эва Туречкова
02-01-2019
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В четверг, 3 января ожидается облачная погода, местами возможен снег. Температура ночью опустится до -4 - -8 °C, днем столбик термометра поднимется до -3 - +1°C. Ветер северо-западный, западный от 3 до 7 м/с.

 
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