Прогноз погоды на четверг, 29 августа

Эва Туречкова
28-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В четверг, 29 августа, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами возможны грозы. Температура ночью опустится до 14 – 18 °C, днем столбик термометра покажет 28 - 32 °C. Переменный ветер до 4 м/с.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30