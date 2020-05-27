Прогноз погоды на четверг, 28 мая

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Архив передач
В четверг в Чехии ожидается переменная облачность, местами с осадками.
Температура днем 13-18 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет
до 10 градусов Цельсия. Ветер переменный до 6 м/с.
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