Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 28 мая

Лорета Вашкова
27-05-2020
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В четверг в Чехии ожидается переменная облачность, местами с осадками. Температура днем 13-18 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет до 10 градусов Цельсия. Ветер переменный до 6 м/с.

 
 
 
 
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