Прогноз погоды на четверг, 28 марта

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В четверг, 28 марта, ожидается пасмурная погода, местами дождь, в горных
районах снег.
Ночью температура воздуха составит от +1 °C до +5 °C, днем от +7 °C до +11 °C.
Слабый западный ветер 2–6 м/с.
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Уссурийск – Желизы: в Чехию за маламутом!
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