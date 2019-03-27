Прогноз погоды на четверг, 28 марта

Катерина Айзпурвит
27-03-2019
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В четверг, 28 марта, ожидается пасмурная погода, местами дождь, в горных районах снег.

Ночью температура воздуха составит от +1 °C до +5 °C, днем от +7 °C до +11 °C. Слабый западный ветер 2–6 м/с.

 
 
 
 
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