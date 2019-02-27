Прогноз погоды на четверг, 28 февраля

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В четверг, 28 февраля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Температура ночью опустится до +2 - +6 °C, днем столбик термометра
поднимется до 14 – 18 градусов тепла. Ветер западный, от 3 до 7 м/с.
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«Плоды облаков» - десять победных минут
«Кобылы» и «соломенные люди» чешского Мясопуста
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