Прогноз погоды на четверг, 28 февраля

Эва Туречкова
27-02-2019
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В четверг, 28 февраля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура ночью опустится до +2 - +6 °C, днем столбик термометра поднимется до 14 – 18 градусов тепла. Ветер западный, от 3 до 7 м/с.

 
 
 
 
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