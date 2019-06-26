Прогноз погоды на четверг, 27 июня

Катерина Айзпурвит
26-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В четверг, 27 июня, ожидается преимущественно солнечная погода. Ночью и утром местами возможны дожди и грозы.

Ночью температура составит от 17 °C до 21 °C. Днем воздух прогреется до 27–31 °C, на юге и юго-востоке страны до 33 °C. Слабый северо-западный ветер 3–7 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 