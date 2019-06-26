Прогноз погоды на четверг, 27 июня

В четверг, 27 июня, ожидается преимущественно солнечная погода. Ночью и утром местами возможны дожди и грозы.

Ночью температура составит от 17 °C до 21 °C. Днем воздух прогреется до 27–31 °C, на юге и юго-востоке страны до 33 °C. Слабый северо-западный ветер 3–7 м/с.