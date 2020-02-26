Прогноз погоды на четверг, 27 февраля

В четверг, 27 февраля. ожидается преимущественно облачная погода, местами снег или снег с дождем. Днем температура воздуха составит от +3 °C до +7 °C, ночью от -3 °C до +1 °C. Слабый западный ветер 3–7 м/с.
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