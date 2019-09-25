Прогноз погоды на четверг, 26 сентября

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В четверг, 26 сентября, ожидается преимущественно облачная погода,
местами небольшой дождь.
Ночью температура воздуха составит от 7 °C до 11 °C, днем от 16 °C до 20 °C.
Слабый западный и северо-западный ветер 2–5 м/с.
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