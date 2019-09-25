Прогноз погоды на четверг, 26 сентября

В четверг, 26 сентября, ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшой дождь.

Ночью температура воздуха составит от 7 °C до 11 °C, днем от 16 °C до 20 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 2–5 м/с.