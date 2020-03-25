Прогноз погоды на четверг, 26 марта

В четверг в Чехии ожидается солнечная погода, в некоторых районах переменная облачность. Температура воздуха днем составит от 6°C до 11°C. Ночью столбик термометра местами опустится до 0°C. Слабый восточный ветер до 5 м/с.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
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