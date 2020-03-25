Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 26 марта

Лорета Вашкова
25-03-2020
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В четверг в Чехии ожидается солнечная погода, в некоторых районах переменная облачность. Температура воздуха днем составит от 6°C до 11°C. Ночью столбик термометра местами опустится до 0°C. Слабый восточный ветер до 5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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