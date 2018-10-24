Прогноз погоды на четверг, 25 октября

Эва Туречкова
24-10-2018
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В четверг, 25 октября в Чехии ожидается облачная погода, местами возможен дождь. Температура ночью опустится до 4 - 8 °C, днем столбик термометра поднимется до 11 – 15 градусов. Ветер северо-западный от 4 до 9 м/с.

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