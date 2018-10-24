Прогноз погоды на четверг, 25 октября

Вещание на русском
Архив передач
В четверг, 25 октября в Чехии ожидается облачная погода, местами
возможен дождь. Температура ночью опустится до 4 - 8 °C, днем столбик
термометра поднимется до 11 – 15 градусов. Ветер северо-западный от 4 до 9
м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Поможем Армении: жизнь с привкусом меди
Герои нашего времени
Сотрудников госбезопасности призовут к ответу за издевательства над диссидентами
Чешское Радио: за Скрипалем охотились уже в Праге в 2014
Чехия на прослушке
Почем сегодня президент, или Мимикрия номиналов марок
Чешские ритейл-парки приобрел инвестор из России
Вратари республики