Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 24 октября

Эва Туречкова
23-10-2019
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В четверг, 24 октября, в Чехии ожидается солнечная погода. Температура днем поднимется до 18 °C, ночью термометр покажет 11°C. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 м/с.

 
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