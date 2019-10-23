Прогноз погоды на четверг, 24 октября

В четверг, 24 октября, в Чехии ожидается солнечная погода. Температура днем поднимется до 18 °C, ночью термометр покажет 11°C. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 м/с.
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