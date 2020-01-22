Прогноз погоды на четверг, 23 января

Архив передач
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Архив передач
В четверг, 23 января, утром ожидается облачность, днем солнечно, вечером
возможен туман. Ночью от -4 °C до 0 °C, днем от 0 °C до +4 °C. Слабый переменный
ветер 1–4 м/с.
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