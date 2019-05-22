Прогноз погоды на четверг, 23 мая

Эва Туречкова
22-05-2019
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В четверг, 23 мая, в Чехии ожидается облачная, дождливая погода. Температура ночью опустится до 8 - 12 °C, днем поднимется до 16 – 20 °C. Ветер северо-западный от 3 до 7 м/с.

 
 
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