Прогноз погоды на четверг, 23 мая

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В четверг, 23 мая, в Чехии ожидается облачная, дождливая погода.
Температура ночью опустится до 8 - 12 °C, днем поднимется до 16 – 20 °C. Ветер
северо-западный от 3 до 7 м/с.
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