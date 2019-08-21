Прогноз погоды на четверг, 22 августа

В четверг, 22 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, местами с прояснениями. Утром возможен туман. Температура ночью опустится до 8 – 12 °C, днем столбик термометра поднимется до 22 - 26 °C. Ветер северо-восточный от 2 до 6 м/с.