Прогноз погоды на четверг, 21 ноября

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Архив передач
В четверг, 21 ноября, в Чехии ожидается облачная, дождливая погода.
Температура днем поднимется до 10 °C, ночью термометр покажет 7 градусов
тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 м/с.
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