Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 21 ноября

Эва Туречкова
20-11-2019
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В четверг, 21 ноября, в Чехии ожидается облачная, дождливая погода. Температура днем поднимется до 10 °C, ночью термометр покажет 7 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 м/с.

 
 
 
 
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