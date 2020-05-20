Архив передач

Прогноз погоды на четверг, 21 мая

Катерина Айзпурвит
20-05-2020
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В четверг, 21 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью от +3 °C до +7 °C, местами заморозки на почве.

Днем от +19 °C до +23 °C, на востоке страны около +18 °C. Слабый северный и северо-восточный ветер до 4 м/с.

 
 
 
 
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