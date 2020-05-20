Прогноз погоды на четверг, 21 мая

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Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Еврейские надгробия в пражской мостовой
В Праге продолжается суд над бывшими агентами госбезопасности времен ЧССР
СМЕРШ и НКВД в Праге 1945 года. Зачистка «беглецов и предателей»