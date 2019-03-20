Прогноз погоды на четверг, 21 марта

В четверг, 21 марта в Чехии ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. Возможен туман. Температура ночью опустится до -4 - 0 °C, а днем поднимется до 10 – 14 °C. Ветер будет переменный, от 1 до 4 м/с.
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