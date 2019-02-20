Прогноз погоды на четверг, 21 февраля

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 февраля, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. Температура ночью опустится до -1 - +3 °C, днем поднимется до +6 - +10 °C. Ветер юго-западный от 3 до 7 м/с.