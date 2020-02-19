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Прогноз погоды на четверг, 20 февраля

Катерина Айзпурвит
19-02-2020
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В четверг, 20 февраля, ожидается пасмурная погода с прояснениями, на западе страны местами снег. В течение дня возможны кратковременные дожди.

Днем тепература воздуха составит от +3 °C до +7 °C. Ночью от -1 °C до +3 °C. Слабый юго-западный и западный ветер 2–6 м/с.

 
 
 
 
 
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