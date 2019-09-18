Прогноз погоды на четверг, 19 сентября

В четверг, 19 сентября, ожидается преимущественно ясная погода, в течение дня возможна облачность, на северо-западе страны местами дожди.

Ночью температура воздуха составит от 2 до 6 градусов выше нуля, на почве местами заморозки. Днем от 11 °C до 15 °C. Северо-западный ветер от 2 до 6 м/с.