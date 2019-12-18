Прогноз погоды на четверг, 19 декабря

В четверг, 19 декабря, ожидается облачная погода. Ночью от 0 °C до +4 °C, Днем 7–8 градусов тепла, во второй половине дня на востоке страны воздух прогреется до +14 °C.

Слабый юго-восточный ветер 2–4 м/с.