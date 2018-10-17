Прогноз погоды на четверг, 18 октября

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В четверг, 18 октября ожидается ясная погода, на востоке страны местами
облачная. Температура днем поднимется до 16 -20 °C, ночью столбик
термометра опустится до 8 – 12 °C. Ветер слабый до 3 м/с.
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