Прогноз погоды на четверг, 18 октября

Эва Туречкова
17-10-2018
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В четверг, 18 октября ожидается ясная погода, на востоке страны местами облачная. Температура днем поднимется до 16 -20 °C, ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C. Ветер слабый до 3 м/с.

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