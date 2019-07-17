Прогноз погоды на четверг, 18 июля

Катерина Айзпурвит
17-07-2019
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В четверг, 18 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди. Возможны грозы.

Ночью столбик термометра опустится до 10–14 °C. Днем от 23 °C до 27 °C. Слабый переменный ветер до 3 м/с.

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