Прогноз погоды на четверг, 18 июля

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В четверг, 18 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами
дожди. Возможны грозы.
Ночью столбик термометра опустится до 10–14 °C. Днем от 23 °C до 27 °C. Слабый
переменный ветер до 3 м/с.
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Франц Кафка в когтях Матушки Праги
Как уберечь Антарктику? В Праге проходит международная конференция
Неделя под водой с аквалангом и кружкой пива
Командир севастопольской разведгруппы, участвовавшей в аннексии
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Ян Гус – еретик, мученик, учитель
Кирилл и Мефодий. Славянская азбука для диалога с Создателем
Годовщину закладки Карлова моста отметили началом ремонтных работ
С ракеткой и клюшкой по жизни