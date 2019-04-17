Прогноз погоды на четверг, 18 апреля

В четверг, 18 апреля в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, на востоке страны будет наблюдаться переменная облачность. Температура днем поднимется до 15 – 19 °C, ночью опустится до 0 - 4 °C. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 6 м/с.
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