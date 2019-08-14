Прогноз погоды на четверг, 15 августа

Катерина Айзпурвит
14-08-2019
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В четверг, 15 августа, ожидается преимущественно ясная погода, утром туман. Во второй половине дня пасмурно, местами дождь.

Ночью от 7 °C до 11°C. Днем воздух прогреется до 20–24 °C. Слабый переменный ветер 2–6 м/с.

 
 
 
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