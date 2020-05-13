Прогноз погоды на четверг, 14 мая

В четверг, 14 мая, в Чехии ожидается преимущественно дождливая погода. Температура днем поднимется до 13 градусов тепла, ночью градусник может показать и минусовые температуры. Ветер южный, до 10 км/ч.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу