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Прогноз погоды на четверг, 14 мая

Эва Туречкова
13-05-2020
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В четверг, 14 мая, в Чехии ожидается преимущественно дождливая погода. Температура днем поднимется до 13 градусов тепла, ночью градусник может показать и минусовые температуры. Ветер южный, до 10 км/ч.

 
 
 
 
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