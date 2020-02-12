Прогноз погоды на четверг, 13 февраля

В Чехии ожидается переменная облачность, в горах и местами возможны кратковременные осадки, в некоторых районах со снегом. Температура воздуха днем 3–7 °C, в горных районах около -3 °C, ночью от +1 до -3 °C, местами до -5 °C. Умеренный юго-западный и южный ветер 2-5 м/с, постепенно усилится до 3-7 м/с, местами с порывами до 15 м/с, а в горных районах до 20–25 м/с (до90 км/ч).