Прогноз погоды на четверг, 11 июля

Катерина Айзпурвит
10-07-2019
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В четверг, 11 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Во второй половине дня возможно усиление осадков.

Ночью от 6 °C до 11 °C, днем от 20 °C до 24 °C. Слабый северо-западный ветер 2–5 м/с.

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