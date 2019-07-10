Прогноз погоды на четверг, 11 июля

В четверг, 11 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Во второй половине дня возможно усиление осадков.
Ночью от 6 °C до 11 °C, днем от 20 °C до 24 °C. Слабый северо-западный ветер 2–5 м/с.
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