Прогноз погоды на четверг, 1 ноября

Катерина Айзпурвит
31-10-2018
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В четверг, 1 ноября, ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня и вечером местами дожди. Ночью температура воздуха составит от 8 °C до 12 °C, на западе Чехии около 3 °C. Днем синоптики обещают от 16 °C до 20 °C, на западе Чехии около 14 °C.

Слабый юго-восточный ветер 2–5 м/с, в Моравии и на Чешско-Моравской возвышенности 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с. К вечеру ожидается ослабление ветра.

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