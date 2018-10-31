Прогноз погоды на четверг, 1 ноября

В четверг, 1 ноября, ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня и вечером местами дожди. Ночью температура воздуха составит от 8 °C до 12 °C, на западе Чехии около 3 °C. Днем синоптики обещают от 16 °C до 20 °C, на западе Чехии около 14 °C.

Слабый юго-восточный ветер 2–5 м/с, в Моравии и на Чешско-Моравской возвышенности 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с. К вечеру ожидается ослабление ветра.