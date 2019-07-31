Прогноз погоды на четверг, 1 августа

Эва Туречкова
31-07-2019
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В четверг, 1 августа, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. Местами возможны грозы. Температура днем поднимется до 24 - 28 °C, ночью столбик термометра опустится до 14 – 18 °C. Ветер северо-западный от 2 до 6 м/с.

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