Прогноз погоды на четверг, 1 августа

В четверг, 1 августа, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. Местами возможны грозы. Температура днем поднимется до 24 - 28 °C, ночью столбик термометра опустится до 14 – 18 °C. Ветер северо-западный от 2 до 6 м/с.