Архив передач

Прогноз погоды на четверг

Лорета Вашкова
27-11-2019
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В четверг в Чехии ожидается пасмурная погода, местами низкая облачность. Температура воздуха днем 8 -10 °C, ночью до 6 °C. Слабый переменный юго-западный ветер 4,8 м/с.

 
 
 
 
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