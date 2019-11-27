Прогноз погоды на четверг

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Архив передач
В четверг в Чехии ожидается пасмурная погода, местами низкая
облачность. Температура воздуха днем 8 -10 °C, ночью до 6 °C. Слабый
переменный юго-западный ветер 4,8 м/с.
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