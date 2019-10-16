Прогноз погоды на четверг

В четверг в Чехии ожидается ясная погода, местами облачная. Температура воздуха ночью 9 – 5 °C, местами до 3 °C. Днем воздух прогреется до 15 - 19 °C, при низкой облачности - около 13 °C. Слабый южный ветер до 4 м/с.