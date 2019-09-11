Прогноз погоды на четверг

В четверг в Чехии ожидается переменная облачность, на северо-западе и севере, как и в горных районах кратковременные осадки. В Моравии и Силезии в первой половине дня ясная погода. Во второй половине дня убывание облачности на территории всей страны.

Днем воздух прогреется до 20-24 °C, в горных районах около 16 °C. Ветер слабый, позже умеренный западный и северо-западный до 2–5 м/с.