Прогноз погоды на четверг

Лорета Вашкова
11-09-2019
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В четверг в Чехии ожидается переменная облачность, на северо-западе и севере, как и в горных районах кратковременные осадки. В Моравии и Силезии в первой половине дня ясная погода. Во второй половине дня убывание облачности на территории всей страны.

Днем воздух прогреется до 20-24 °C, в горных районах около 16 °C. Ветер слабый, позже умеренный западный и северо-западный до 2–5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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