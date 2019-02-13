Прогноз погоды на четверг

Лорета Вашкова
13-02-2019
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В четверг ожидаeтся облачная и пасмурная погода, на северо-востоке местами дождь. Во второй половине дня на большей части территории установится ясная погода или переменная облачность.

Температура воздуха днем от 6 до 10 °C, в горных районах около 2 °C, на Шумаве и в Крушных горах около 5 °C. Умеренный западный и северо-западный ветер 2–5 м/с к вечеру будет ослабевать.

 
 
 
 
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