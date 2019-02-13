Прогноз погоды на четверг

В четверг ожидаeтся облачная и пасмурная погода, на северо-востоке местами дождь. Во второй половине дня на большей части территории установится ясная погода или переменная облачность.

Температура воздуха днем от 6 до 10 °C, в горных районах около 2 °C, на Шумаве и в Крушных горах около 5 °C. Умеренный западный и северо-западный ветер 2–5 м/с к вечеру будет ослабевать.