Архив передач

Прогноз погоды на четверг

Лорета Вашкова
01-04-2020
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По прогнозу синоптиков, в четверг ожидается солнечная и ясная погода. Температура воздуха ночью составит до -1°C, днем воздух прогреется до 5 — 10° C. Слабый юго-западный ветер до 3 м/с.

 
 
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