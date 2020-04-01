Прогноз погоды на четверг

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, в четверг ожидается солнечная и ясная погода.
Температура воздуха ночью составит до -1°C, днем воздух прогреется до 5
— 10° C. Слабый юго-западный ветер до 3 м/с.
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