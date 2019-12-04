Прогноз погоды на четверг

В четверг на территории Чехии ожидается облачная погода, во второй половине дня ясная.
Температура воздуха ночью до -3°C, днем около 2°C.
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Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
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