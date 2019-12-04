Архив передач

Прогноз погоды на четверг

Лорета Вашкова
04-12-2019
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В четверг на территории Чехии ожидается облачная погода, во второй половине дня ясная.

Температура воздуха ночью до -3°C, днем около 2°C.

 
 
 
 
 
 
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