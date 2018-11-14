Прогноз погоды на четверг

В четверг в Чехии ожидается переменная облачность, которая прояснится в течение дня. Утром более вероятен туман и низкая облачность. На северо-востоке пасмурно.

Температура воздуха днем 6 - 10 °C, в горных районах 3 °C, на Шумаве около 6 °C. Слабый переменный ветер постепенно изменит свое направление на восточное, скорость ветра до 4 м/с, местами до 6 м/с.