Архив передач

Прогноз погоды на 8 января

Антон Каймаков
07-01-2020
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Согласно прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет ознаменована переменной облачностью. Утром возможен туман. Днем возможны осадки.

Температура воздуха будет колебаться от 3 до 7°C. Ветер юго-западный, южный 2-6 м/с.

 
 
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