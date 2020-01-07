Прогноз погоды на 8 января

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Архив передач
Согласно прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет ознаменована
переменной облачностью. Утром возможен туман. Днем возможны осадки.
Температура воздуха будет колебаться от 3 до 7°C. Ветер юго-западный,
южный 2-6 м/с.
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