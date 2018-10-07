Прогноз погоды на 8 октября

Антон Каймаков
07-10-2018
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Понедельник, как предполагают синоптики, будет в Чехии облачным. Возможен дождь. Утром туман.

Температура воздуха днем от 16 до 20°C. Ветер восточный, северо-восточный 2-5 м/с.

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