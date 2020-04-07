Прогноз погоды на 8 апреля

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Архив передач
В среду, 8 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, утром в
горных областях возможен туман. Днем температура воздуха составит от
+18°C до +21°C. Ночью термометр покажет от +5°C до +7°.
Слабый юго-восточный и восточный ветер от 3 до 7 м/с.
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