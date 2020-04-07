Прогноз погоды на 8 апреля

В среду, 8 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, утром в горных областях возможен туман. Днем температура воздуха составит от +18°C до +21°C. Ночью термометр покажет от +5°C до +7°.

Слабый юго-восточный и восточный ветер от 3 до 7 м/с.