Прогноз погоды на 6 января

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Архив передач
В понедельник, 6 января, по прогнозам синоптиков в Чехии ожидается
облачная погода. Днем столбик термометра покажет от 2 °C до 4 °C. Ночью
температура воздуха составит от 0 до -2°C.
Слабый юго-западный ветер 1-3 м/с.
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Русская освободительная армия – pro et contra чешских историков
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