Архив передач

Прогноз погоды на 6 января

Ирина Ручкина
05-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В понедельник, 6 января, по прогнозам синоптиков в Чехии ожидается облачная погода. Днем столбик термометра покажет от 2 °C до 4 °C. Ночью температура воздуха составит от 0 до -2°C.

Слабый юго-западный ветер 1-3 м/с.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 