Прогноз погоды на 6 января

В понедельник, 6 января, по прогнозам синоптиков в Чехии ожидается облачная погода. Днем столбик термометра покажет от 2 °C до 4 °C. Ночью температура воздуха составит от 0 до -2°C.

Слабый юго-западный ветер 1-3 м/с.