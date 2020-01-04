Архив передач

Прогноз погоды на 5 января

Ирина Ручкина
04-01-2020
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В воскресенье, 5 января, по прогнозам синоптиков в Чехии ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит от 0 °C до 2 °C. Ночью столбик термометра опустится до -4 – -2 °C ниже нуля.

Ветер северо-западный 3-5 м/с.

 
 
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