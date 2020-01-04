Прогноз погоды на 5 января

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Архив передач
В воскресенье, 5 января, по прогнозам синоптиков в Чехии ожидается
переменная облачность. Днем температура воздуха составит от 0 °C до 2 °C.
Ночью столбик термометра опустится до -4 – -2 °C ниже нуля.
Ветер северо-западный 3-5 м/с.
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Русская освободительная армия – pro et contra чешских историков
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