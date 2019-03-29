Прогноз погоды на 30 марта

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Синоптики ожидают, что суббота в Чехии будет солнечной или с небольшой
облачностью. Утром возможен туман.
Температура воздуха днем от 14 до 18°C. Ветер переменный или южный до 4 м/с.
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Уссурийск – Желизы: в Чехию за маламутом!
Фестиваль Febiofest 2019: лирика и драма, сказки и ужастики
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Горшочек золотых монет, или О пользе выращивания лука
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