Прогноз погоды на 30 марта

Антон Каймаков
29-03-2019
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Синоптики ожидают, что суббота в Чехии будет солнечной или с небольшой облачностью. Утром возможен туман.

Температура воздуха днем от 14 до 18°C. Ветер переменный или южный до 4 м/с.

 
 
 
 
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