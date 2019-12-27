Архив передач

Прогноз погоды на 28 декабря

Ирина Ручкина
27-12-2019
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В субботу, 28 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, местами возможны осадки. Днем температура воздуха составит от 0 до 2 градуса тепла, ночью от -3 °C до -1°C, в горных областях возможны заморозки.

Слабый западный и северо-западный ветер, 2–4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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