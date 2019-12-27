Прогноз погоды на 27 декабря

В пятницу, 27 декабря, по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода, местами возможны осадки. Днем температура воздуха составит 1–3 градусов тепла, ночью от -1 °C до 0 °C, в горных областях возможны заморозки.

Слабый западный и северо-западный ветер 2–4 м/с.