Прогноз погоды на 24 февраля

Антон Каймаков
23-02-2019
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Синоптики сообщают, что воскресенье в Чехии будет почти ясным. Лишь на северо-востоке и востоке страны ожидается сгущение облачности.

Температура воздуха ночью от – 3 до -7°C. Днем от 2 до 6°C. Ветер переменный 1-4 м/с.

 
 
 
 
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