Прогноз погоды на 24 февраля

Вещание на русском
Архив передач
Синоптики сообщают, что воскресенье в Чехии будет почти ясным. Лишь на
северо-востоке и востоке страны ожидается сгущение облачности.
Температура воздуха ночью от – 3 до -7°C. Днем от 2 до 6°C. Ветер переменный
1-4 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Реформы и правозащитники Украины в зоне чешской ответственности
Вдвоём вокруг света на автомобиле
Легион, который не забудут
Вдвоём вокруг света на автомобиле
Выставка на Пражском граде – подарок к столетию чехословацкой кроны
«УПА так и не удалось взять чешский Купичев»
Антонин Фивебр: первый тренер-иностранец в советском футболе
Русский язык взял «бронзу» в чешских школах