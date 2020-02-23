Прогноз погоды на 24 февраля

Синоптики сообщают, что воскресенье в Чехии будет почти ясным. Лишь на северо-востоке и востоке страны ожидается сгущение облачности.

Температура воздуха ночью от – 3 до -7°C. Днем от 2 до 6°C. Ветер переменный 1-4 м/с.